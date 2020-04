Kreis Höxter (WB). Der Kreis Höxter hat die neuen Corona-Zahlen am Samstagmittag veröffentlicht. Demnach sind 279 Infektionen nachgewiesen worden. Das sind zwei mehr als am Freitag. Eine Infektion wurde aus Höxter gemeldet, die andere aus Willebadessen. 180 Personen (plus 5) sind bereits genesen, so dass derzeit 94 Menschen infiziert sind.