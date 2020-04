Höxter (WB). Auf der Lütmarser Straße in Höxter hat es am frühen Sonntagmorgen ein illegales Autorennen gegeben. Das berichtet die Polizei und beruft sich dabei auf Aussagen eines Zeugen, der diesen Vorfall gegen 2 Uhr anzeigte. Beteiligt waren demnach drei Autos, von denen eins in Folge eines Unfalls liegenblieb.

Nahezu zeitgleich kontrollierte eine Polizeistreife ein Auto in der Nähe. Dabei stellte sich heraus, dass dieser Wagen an dem Rennen beteiligt war. Den beschädigten Unfallwagen fanden die Beamten in Höhe der Jet-Tankstelle – allerdings nicht den Fahrer. Der hatte sich aus dem Staub gemacht, weil er keinen Führerschein hatte. Die Polizei konnte den Fahrer jedoch ermitteln, ebenso den dritten am Rennen beteiligten Wagen.

Gegen alle Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Bei Unfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte hat ein Unfall am Freitagnachmittag auf der Einmündung K45/K46 zwischen Höxter und Lüchtringen gefordert. Auch davon berichtet die Polizei am Sonntagmorgen. Nachdem eine 43-Jährige ihren silbernen Peugeot ordnungsgemäß am Stopschild angehalten hatte, fuhr ein 67-Jähriger Mercedesfahrer auf den Peugeot auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Peugeotfahrerin verletzte sich leicht und begab sich nach Angaben der Polizei selbstständig zum Arzt.

Streit eskaliert

In Höxter ist am Samstagabend außerdem ein Streit zwischen drei Männern auf der Brenkhäuser Straße eskaliert. Ein 18-Jähriger wurde bei den Handgreiflichkeiten leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung des jungen Mannes war nach Angaben der Polizei nicht erforderlich. Keine Spur hat die Polizei derzeit allerdings von den beiden anderen beteiligten Männern. Sie werden verdächtigt, den 18-Jährigen verletzt zu haben. Die beiden sollen in Richtung Wall und Jugendzentrum geflüchtet sein. Hinweise an die Polizei Höxter unter 05271/9620.