Höxter (WB). Genau 44 Jahre und sechs Monate war er im Dienst der Polizei Nordrhein-Westfalen tätig, 42 Jahre davon im Schichtsystem, mit stetig wechselnden Tag-, Nacht- und Wochen­end-Diensten. Jetzt darf sich Manfred Linnenberg an einen anderen Lebensrhythmus gewöhnen. Der Polizeihauptkommissar wurde in feierlicher Runde in seinen Ruhestand verabschiedet.