Ehrenamtsmanagerin Bernadett Walker hat die Online-Umfrage erarbeitet und hofft, dass möglichst viele Ehrenamtliche sich an dieser Bestandsaufnahme beteiligen. Sie will wissen, in welchen Bereichen es Probleme gibt – mit und ohne Corona. Foto: Kreis Höxter

„Für das Frühjahr war eine Auftaktveranstaltung mit Ehrenamtlichen aus dem gesamten Kreisgebiet geplant“, sagt Landrat Friedhelm Spieker. „Wir wollten dabei herausfinden, welche Bedarfe es bei den ehrenamtlich Aktiven gibt, wo ‚der Schuh drückt‘ und wo wir Hilfestellungen leisten können. Vor allem wollten wir gemeinsam weitere Ideen für die Entwicklung des Ehrenamtes im Kreis Höxter erarbeiten.“ Diese Auftaktveranstaltung kann aber aufgrund der aktuellen Beschränkungen nicht stattfinden. Deshalb ist geplant, dieses große Treffen im Herbst nachzuholen.

Wünsche für die Zukunft äußern

„Um aber bereits jetzt unsere Ehrenamtlichen im Kreis zu unterstützen, gerade auch im Hinblick auf das Corona-Virus, haben wir eine Online-Umfrage erarbeitet“, erläutert Ehrenamtsmanagerin Bernadett Walker. Auf diesem Wege können ihr die Ehrenamtlichen mitteilen, wo und in welchen Bereichen es Schwierigkeiten gibt, welche Unterstützung sie benötigen – kurzfristig durch Corona, aber auch langfristig – und welche Wünsche sie für die Zukunft haben.

Auf drei Jahre angelegtes Projekt

„Ich rechne damit, dass dabei steigende rechtliche Anforderungen wie die Datenschutzgrundverordnung ebenso genannt werden wie Schulungen zu Social Media oder Hilfestellung bei Förderanträgen“, so Walker. „Wenn wir mit unserer Geschäftsstelle Ehrenamt erfolgreich arbeiten wollen, benötigen wir von Anfang an einen intensiven Austausch mit unseren ehrenamtlich Aktiven“, sagt Kreisdirektor Klaus Schumacher. Nur so könne das zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt mit der hauptamtlichen Unterstützung für das Ehrenamt einen erfolgreichen Weg einschlagen. Deshalb appelliert er an alle ehrenamtlich Tätigen: „Helfen Sie mit, das ehrenamtliche Engagement im Kreis Höxter zu stärken, und nehmen Sie sich für die Online-Umfrage ein paar Minuten Zeit.“

Zur Online-Umfrage gelangt man über die Internetseite des Kreises Höxter .