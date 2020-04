Evelyn Kottwitz präsentiert den selbst gefertigten Hygieneschutz. Vor 30 Jahren übernahm sie zusammen mit ihrem Mann Bernhard den damals schon etablierten Schlüsseldienst in der Westerbachstraße und baute das Geschäft weiter aus. Foto: Ralf Brakemeier

Von Ralf Brakemeier

Höxter (WB). Der Schutz vor Viren ist zur Zeit eines der wichtigsten Themen. Das Sicherheitsfachgeschäft Kottwitz aus Höxter fertigt nun Hygieneschutze zum Aufstellen oder Aufhängen für Ladenlokale, Bäckereien, Büros oder auch die Gastronomie an.

„Irgendwie muss es ja weitergehen“, sagt Evelyn Kottwitz, „die Idee hatte ich, weil ich so einen Schutz für die Ladentheke ja selber benötige“.

Partner in Fragen der Sicherheitstechnik

Vor 30 Jahren hat sie mit ihrem Mann Bernhard den in Höxter etablierten Schlüsseldienst Böker übernommen und im Laufe der Jahre zum Partner in allen Fragen der Sicherheitstechnik für Haus, Wohnung und Gewerbebetriebe ausgebaut.

Seit drei Jahren ist auch das Thema „personalisierte Gravuren“ ein weiteres Geschäftsfeld in der Westerbachstraße 19. Mit dem CO 2 -Laser werden nun nicht nur Gravuren gefertigt, sondern auch Teile für die Acryl-Aufsteller, die Kunden und Verkäufer vor der Virenübertragung durch Tröpfchen schützen sollen.

In zwei Größen, als Aufsteller oder Anhänger, sind die Hygieneschutze nun erhältlich und können so zu einer weiteren sicheren Öffnung zum Beispiel auch in der Gastronomie beitragen.

Kunden sind verunsichert

Die Corona-Krise setzt auch Evelyn Kottwitz und ihrem Team zu. „Die Kunden sind natürlich verunsichert und kommen nur spärlich“, so die Geschäftsfrau. Als Fachgeschäft für Sicherheitstechnik sei man aber „systemrelevant“ und somit auch geöffnet.

Neben Gravuren auf unterschiedlichsten Materialien bietet Kottwitz seit einiger Zeit auch hochwertige Geschenkartikel, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Grafikwerkstatt Bielefeld, an.