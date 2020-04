Höxter (WB). Gleich zweimal musste die Polizei Dienstagvormittag in einen Streit zwischen einem Fahrgast und einem Busfahrer eingreifen. Dabei wurde der Busfahrer sogar geschlagen. Den Fahrgast nahm die Polizei in Gewahrsam.

In einem Linienbus von Fürstenau nach Höxter hatte sich die Auseinandersetzung gegen 10 Uhr entwickelt, da sich der 46-jährige Fahrgast beharrlich weigerte, eine Gesichtsmaske anzulegen und nach eigenen Angaben auch keine dabei hatte. Zur Schlichtung des Streites wurden an einer Bushaltestelle in Brenkhausen Beamte der Polizei Höxter hinzugerufen. „Sie konnten den Fahrgast zunächst beruhigen und stellten ihm sogar eine Gesichtsmaske zur Verfügung, so dass der Bus weiterfahren konnte“, berichtete Polizeisprecher Jörg Niggemann am Dienstagnachmittag.

Polizei schenkt Fahrgast Schutzmaske

Am Bahnhof in Höxter angekommen, sprach der Fahrgast den 60-jährigen Busfahrer noch einmal an, wodurch sich abermals ein Streit entwickelte, in dessen Verlauf der 46-Jährige den Busfahrer unvermutet ins Gesicht schlug. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Daraufhin flüchtete der Fahrgast in Richtung Weserunterführung/Wendeplatz, konnte dort aber von den abermals hinzugerufenen Polizeibeamten schnell gefasst werden. Da er sich sehr aggressiv verhielt und sich gegenüber den Beamten zur Wehr setzte, wurde er zu Boden gebracht, vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam abgeführt.

Fahrgast ist polizeilich bekannt

Bei der weiteren Überprüfung und erkennungsdienstlichen Behandlung stellte sich heraus, dass der 46-Jährige in polizeilicher Hinsicht kein Unbekannter ist und mittlerweile mehrere Verfahren gegen ihn anhängig sind. Nun kommt eine weitere Strafanzeige wegen Körperverletzung hinzu.