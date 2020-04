Die Studenten der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe haben es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht einen Wald zu pflanzen, sie wollen sich auch mit anderen über das Thema Nachhaltigkeit austauschen. Dazu erhalten sie jetzt durch den Ideenwettbewerb eine weitere Möglichkeit, denn mit der Auszeichnung ist neben der finanziellen Unterstützung auch die Kontaktaufnahme zu anderen Preisträgern verbunden. „Wir freuen uns über diesen Preis, weil der Klimawald Höxter so Teil eines großen Netzwerks aus Projekten und Start-Ups wird“, freut sich Professor Josef Löffl, der sich mit Netzwerken auskennt und an der TH-OWL gerade den neuen Studiengang Applied Entrepreneurship aufbaut.

Die Welt etwas besser machens

Das Projekt Yooweedoo der Kieler School of Sustainability (Nachhaltigkeitsschule) an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel fragt sich jedes Jahr wie man die Welt ein stückweit besser machen kann. Dieses Jahr wurden neben dem Klimawald Höxter 27 weitere Ideen ausgewählt, die nun von der Landesregierung Schleswig-Holstein, der Landeshauptstadt Kiel, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Hans-Sauer-Stiftung gefördert werden. Die prämierten Projekte erhalten jeweils ein Preisgeld von bis zu 2000 Euro. Zusätzlich zum Preisgeld werden die Studierenden vom Klimawald Höxter am „Yooweedoo Summer Camp“ teilnehmen und dort inhaltliche Unterstützung bei der weiteren Ausarbeitung ihres Konzeptes erhalten.

Kooperation mit dem Forst

Das Projekt Klimawald Höxter in Kooperation mit dem Forstwirtschaftsmeister der Stadt Höxter, Martin Schürmann, und dem Forstbetrieb der Stadt Höxter hat gezeigt, dass es möglich ist, ein vom Borkenkäfer stark in Mitleidenschaft gezogenes Waldstück wieder aufzuforsten. Dabei dienen bis zu sieben unterschiedliche Baumarten dazu, dass der Wald zukünftig den Auswirkungen des Klimawandels nachhaltig standhalten kann. Auf diese Weise wenden die Studierenden der Landschaftsarchitektur und Medienproduktion der Technischen Hochschule nicht nur ihr Fachwissen interdisziplinär an, sondern beziehen auch die Menschen vor Ort in ihr Handeln ein.

Natürlich bleibt auch bei dieser Aktion die Corona-Krise nicht außen vor: Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat sich die Kreisstadt Höxter an die Pflanzung von 4000 Baum-Setzlingen gemacht. „Dies ist ein wunderbarer Beleg für die hohe Motivation und die sehr gute regionale Resonanz, die mit dem Projekt Klimawald verbunden ist: Wenn wir diese Zeit hinter uns haben, werden wir die Freiheit in einem gesunden Wald spazieren zu gehen, wahrscheinlich mehr denn je zu schätzen wissen“, sagt Stefan Bochnig, Professor im Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltplanung der TH OWL, der das Projekt gemeinsam mit Prof. Kathrin Lemme, Vizepräsidentin der TH OWL, betreut. „Deshalb freuen wir uns sehr über die Auszeichnung.“