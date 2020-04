Andreas Hirt aus Höxter setzt ein Zeichen und spendet auch in Corona-Zeiten Blut. Hier in Lüchtringen (das Foto entstand vor Ostern) wird auf Hygiene und Infektionsschutz überall im Pfarrheim vom DRK-Blutspendedienst Wert gelegt. Es sind reichlich Spender gekommen. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

Höxter/Lüchtringen (WB). Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet wegen der Corona-Krise nicht mehr so viele Blutspendetermine an. Aber: Wenn sie stattfinden, dann kommen, wie zuletzt in Lüchtringen und Steinheim, reichlich Spender. Für diese Treue bedankt sich der Blutspendedienst West. 2019 kamen laut DRK im Kreisverband Altkreis Höxter 6699 Blutspender, darunter 347 Erstspender.