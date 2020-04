Am Bahnübergang in Corvey ist die Schrankenanlage gestört. Derzeit passieren die Züge die Stelle mit Schrittgeschwindigkeit, weil die Schranken nicht richtig schließen. Ein Ersatzteil ist unterwegs und soll Freitag eingebaut werden. Foto: Marius Thöne/Archiv

Höxter (WB/thö). In Höxter gibt es wieder Probleme an einem Bahnübergang. Betroffen sind die Schranken in Corvey. Die schließen seit Donnerstagvormittag nämlich nicht.