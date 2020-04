Im Laufe des Tages ist dann nach Informationen dieser Zeitung eine weitere Person aus Warburg an den Folgen des Virus’ gestorben, so dass sich die Zahl der Toten kreisweit auf sechs erhöht. Mittlerweile gibt es 201 Genesene (+10). Demnach sind aktuell 77 Menschen (-9) infiziert. 28 befinden sich in stationärer Behandlung. 308 (-31) sind in Quarantäne.

Kreisweit die meisten bestätigten Infektionen gibt es in Warburg (92), gefolgt von Höxter (58), Borgentreich (31), Steinheim (30), Willebadessen (18), Beverungen (15), Bad Driburg (13), Brakel (10), Marienmünster (9) und Nieheim (8).