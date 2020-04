Die Kreislandfrauen haben an der DRK-Zentrale in Höxter (Corveyer Allee) 300 Mund-Nasen-Schutzmasken übergeben: vorne links Gabi Beckmann und Karin Schröder; hinten links Bundestagsabgeordneter Christian Haase und DRK-Vorstand Christian Lange. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB/rob). Die Alltagsmasken-Börse im Kreis Höxter läuft gut. Die Kreis-Landfrauen unter Führung von Gabi Beckmann haben beim DRK in Höxter an Rotkreuz-Vorstand Christian Lange und MdB Christian Haase 300 selbst genähte Mund-Nasen-Schutzmasken aus Stoff überreicht. Zusammen mit Karin Schröder kündigte Beckmann an, dass kreisweit weitere Landfrauen Näh-Unterstützung für die Schutzmaskenaktion zugesagt hätten.

Die Initiative für die Börse kam von Christian Haase, der immer wieder hörte, dass viele Menschen, darunter auch Kranke und Senioren, Probleme haben, an behelfsmäßigen Mund- und Nasenschutz zu kommen. Zusammen mit dem DRK wurden Sammelstellen für Masken eröffnet. Das DRK weist darauf hin, dass Maskenspenden jederzeit auch in die Briefkästen der Rotkreuz-Häuser geworfen werden können. Wer Masken braucht, kann sich an das DRK wenden.

„Wir möchten Menschen, die sich schützen wollen und Menschen, die Alltagsmasken privat herstellen, zusammenbringen. Viele ehrenamtliche fleißige Hände oder Unternehmen haben schon Hunderte Masken genäht und in der Nachbarschaft, im Ort oder in der Verwandtschaft verteilt,“ beschreibt MdB Christian Haase seine Motivation für die Aktion. Er dankte den Landfrauen für ihren Einsatz. „Ich finde die Aktion eine gute Idee. Ich möchte alle animieren, die Börse weiter zu unterstützen und zu schneidern. Stoffe kann ich vermitteln“, sagte Gabi Beckmann.

Alltagsmasken nehmen folgende Stellen im Kreis an und organisieren eine Verteilung:

DRK Höxter, Corveyer Allee 29a, Höxter, Tel.: 05271/932150

DRK Brakel, Am Bahndamm 7, Brakel, Tel.: 05272/5626

DRK Warburg, Landfurt 67, Warburg, Tel.: 05641/2454

DRK Bad Driburg (Jahnstraße 10, Bad Driburg), Tel.: 05253 940976

Malerbetrieb Gemmeke, Schulstraße 4, Steinheim, Tel.: 05233/5488

Corona belastet alle: Wundertütenaktion der Landfrauen

Der Landfrauenverband hat zudem einen Wundertüte-Aktion gestartet. Kontakt halten zu den Mitgliedern in Zeiten der Corona-Pandemie – vor der Herausforderung stand der Kreislandfrauenverband Höxter und hat sich eine besondere Idee überlegt.

„Wir haben für Mitglieder und alle Frauen auf dem Land eine „Wundertüte“ zusammengestellt, die wie eine Art „Kettenbrief“ von Frau zu Frau weitergetragen wird. Wundertüten wecken die Neugier und zaubern ein Lächeln auf das Gesicht der Beschenkten – der Kreisverband Höxter möchte mit dieser Aktion seinen Mitgliedern zeigen, wie viel sie ihm bedeuten, ihre Herzen höherschlagen lassen und sie mit einer Geschenkidee der ganz besonderen Art überraschen“, schildert Gabi Beckmann.

In der Wundertüte befinden sich Dinge zum Genießen, zum Pflanzen, zum Schmunzeln, zum Nachbacken oder –kochen, zum Lesen. Jede, die diese Tüte erhält, nimmt sich einen Gegenstand aus der Wundertüte, legt einen neuen Gegenstand, mit dem sie anderen Frauen eine Freude machen möchte, dazu und schickt die Tüte wieder auf die Reise.

Wer möchte, schreibt einen kurzen Gruß in das beiliegende Heft. „Das Kernstück der Wundertüte war aber eine Kladde, ähnlich wie ein Poesiealbum aus der früheren Schulzeit. Die Landfrauen schrieben kleine Gedichte und Weisheiten in das Album verbunden mit Gedanken und Grüßen“, so schreibt eine Landfrau in dieses Heft.

Aus dem Logo des Landfrauenverbandes hat der Kreisverband Höxter ein „Landfrauen-Soli(daritäts)-Licht“ gebastelt. Mit einer Kerze dahinter scheint die Schablone im Fenster und zeigt die Verbundenheit mit allen Landfrauen. Dabei sind der Kreativität in der Ausgestaltung der „LandFrauen-Soli(daritäts)-Lichter“ keine Grenzen gesetzt, wie das wunderschön gestaltete Fensterbild beweist. Infos bei Gabi Beckmann, 05233/1394.