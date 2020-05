Bredenborn (WB/ako). Magdalene und Reinhard Koch aus Bredenborn feiern heute Diamantene Hochzeit Die Jubilare kennen sich bereits seit Ihrer Schulzeit, doch „gefunkt“ hat es erst später bei einem Tanzkursus in Bredenborn. Seitdem sind sie ein Paar. Am 1. Mai 1960 haben sie kirchlich in der Abtei-Kirche in Marienmünster geheiratet. Der sportbegeisterte Reinhard Koch, geboren am 7. Mai 1940, arbeitete bis zum Eintritt in den Ruhestand im Baugewerbe.