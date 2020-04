In Höxter, hier das Parkhaus Bachstraße, soll das Parken von Mitte Mai an kostenlos sein. Die Entscheidung trifft der Stadtrat. Foto: Marius Thöne/Archiv

Höxter (WB/dp). Die Stadt Höxter will ein halbes Jahr lang alle Parkplätze an Samstagen kostenlos anbieten. Außerdem sollen 2020 keine Sondernutzungsgebühren erhoben werden. Das geht aus Sitzungsvorlagen hervor, über die der Rat der Stadt Höxter am 13. Mai befinden muss.