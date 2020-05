Damit erhöht sich kreisweit die Zahl der Toten auf zwölf. Nach Angaben der Kreisverwaltung seien im Laufe des Montags Todesfälle vom verlängerten Maiwochenende gemeldet worden. Insofern ergebe sich eine „statistische Verschiebung“. Nach einer Corona-Infektion ist auch der frühere Höxteraner Bürgermeister Hermann Hecker am 1. Mai gestorben.

308 Infektionen insgesamt

Insgesamt sind bis Dienstagvormittag 308 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Das sind drei mehr als am Montag . Mittlerweile gelten 226 Patienten als genesen (plus 8). 18 Menschen (minus 3) befinden sich in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus. 291 Personen (plus 30) befinden sich in Quarantäne. Die starke Zunahme erklärt sich durch einen Corona-Fall im Altenheim St. Nikolaus in Nieheim. Dort wurde eine ganze Station unter Quarantäne gestellt.

Zahlen für die Kommunen

Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Patienten stellt sich in den Städten wie folgt dar: Bad Driburg (13), Beverungen (19), Borgentreich (34), Brakel (11), Höxter (63), Marienmünster (9), Nieheim (12), Steinheim (32), Warburg (97).