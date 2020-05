273 Menschen in Quarantäne

Bei 310 getesteten Menschen ist eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen worden. Das sind zwei mehr als am Dienstag. 235 (+9) gelten inzwischen als genesen, so dass die Anzahl der aktuellen Infektionen derzeit 62 (-8) beträgt. Genau wie am Dienstag werden 21 Patienten stationär in Krankenhäuser behandelt. In Quarantäne befinden sich zurzeit 273 (-18) Personen.

Übersicht der Kommunen

In den einzelnen Kommunen stellt sich die Situation wie folgt dar: Bad Driburg: 13 Infizierte, davon 11 genesen; Beverungen: 20 Infizierte, davon 12 genesen; Borgentreich: 34 Infizierte, davon 26 genesen und 1 gestorben; Brakel: 11 Infizierte, davon 9 genesen; Höxter: 64 Infizierte, davon 48 genesen und 4 gestorben; Marienmünster: 9 Infizierte, davon 7 genesen; Nieheim: 12 Infizierte, davon 8 genesen; Steinheim: 32 Infizierte, davon 23 genesen und 1 gestorben; Warburg: 97 Infizierte, davon 76 genesen und 5 gestorben; Willebadessen: 18 Infizierte, davon 15 genesen und 2 gestorben.