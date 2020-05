Im St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter wurden und werden einige Covid-19-Erkrankte in Isolierzimmern behandelt. Foto: WB

Höxter (WB/rob). Im Kreis Höxter ist die Zahl der Corona-Toten am Donnerstag bei 13 stabil geblieben. Bei 312 getesteten Menschen ist eine Infektion nachgewiesen worden – zwei mehr als am Mittwoch. Das berichtete die Kreisverwaltung am Vormittag.