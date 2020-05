Im Zentrum in Brakel werden Personen von Ärzten auf Corona getestet. Foto: Dennis Pape/Archiv

Höxter (WB/dp). Im Kreis Höxter ist die Zahl der Corona-Toten am Freitag bei 13 stabil geblieben. Bei 314 getesteten Menschen ist eine Infektion nachgewiesen worden – zwei mehr als am Donnerstag. 243 (+4) gelten als genesen, so dass die Anzahl der Infektionen derzeit 58 (-2) beträgt.