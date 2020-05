Diese beiden Damen machen alles richtig. Um sich vor Covid 19 zu schützen, sind – wie hier auf dem Wochenmarkt in Höxter am Samstag – Mund- und Nasenschutzmasken wichtig. Die Coronazahlen im Kreis Höxter sind am Wochenende im Kreis stabil geblieben. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB/rob). Im Kreis Höxter ist die Zahl der Corona-Toten an diesem Sonntag bei 15 stabil geblieben. Am Samstag mussten zwei Personen mehr auf die Liste der Verstorbenen eingetragen. Das gab die Kreisverwaltung in ihrer Tagesübersicht bekannt. Bei 317 getesteten Menschen ist inzwischen eine Infektion nachgewiesen worden – zwei mehr als am Samstag. 248 (+3) gelten als genesen. Die Anzahl der aktiven Infektionen betrug am Samstag 55 (-3) und am Sonntag 54 Personen.