Kreis Höxter (WB). Mehr als 33.000 Euro hat Rudolf Jäger vor kurzem an das Palliativ Netz im Kreis Höxter und die „Cup & Cino Foundation“ übergeben.

Das ehemalige Vorstandsmitglied der Verbund-Volksbank OWL hatte anlässlich seiner offiziellen Verabschiedung in den Ruhestand in der Stadthalle Höxter seine rund 500 Gäste um Spenden für gemeinnützige Zwecke anstelle von Geschenken gebeten. Rudolf Jäger entschied sich, diese beachtliche Summe auf zwei ihm wichtige Anliegen aufzuteilen – einmal, um optimale Voraussetzungen für den Eingang in das Leben zu schaffen und zum Zweiten den Ausgang aus dem Leben würdevoll zu gestalten.

10.465 Euro erhält die „Cup & Cino Foundation“ mit Sitz in Hövelhof. Ziel der Stiftung ist es, unter dem Leitsatz „fair coffee world“ die Lebensbedingungen der Menschen in den Kaffeeländern zu verbessern. Im Zentrum der sozialen Projekte steht insbesondere der sichere Zugang von Kindern zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen und menschenwürdigen Hygienebedingungen. Auf diese Weise sollen die Grundvoraussetzungen für ein gesundes Leben der heranwachsenden Generationen geschaffen werden. Sabine Epping, Mitglied des Stiftungskuratoriums, freute sich sehr über die Spende und bedankte sich bei Rudolf Jäger.

Freude und Dankbarkeit

22.630 Euro gehen an das Palliativ Netz im Kreis Höxter. Die großzügige Spende nahm Palliativmediziner Dr. Michael Stoltz als Vorsitzender des Vereins „Palliativ Netz im Kreis Höxter“ dankend entgegen. Das aus verschiedenen Professionen bestehende Netzwerk bietet ein Konzept für angemessene und umfassende Versorgung von schwerstkranken Menschen im Kreis Höxter. Diesen Menschen soll ermöglicht werden, die ihnen verbleibende Zeit zu Hause mit ihren Angehörigen und Nahestehenden zu verbringen.

Rudolf Jäger blickt mit Freude und Dankbarkeit auf die überaus große Spendensumme: „Ich bin überwältigt von der großartigen Spendenbereitschaft der Gäste, Kunden, langjährigen Weggefährten, Geschäftsfreunden und Kollegen. Mit den mehr als 33.000 Euro können die beiden Organisationen gerade in dieser schwierigen Zeit, in der unsere Solidarität in besonderem Maße gefordert ist, wichtige Hilfe für die Menschen leisten..“