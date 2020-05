Im Kreis Höxter hat sich die Zahl der Infizierten am Dienstag um zwei erhöht. Foto: dpa

Höxter (WB/RB). Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Höxter hat sich von Montag auf Dienstag um zwei auf 324 erhöht. Damit steigt die Zahl der aktiv Infizierten auf 58. 15 infizierte Menschen sind in den vergangenen Wochen gestorben.

Auch die Zahlen der Corona-Fälle in den einzelnen Städte habens sich nur geringfügig verändert. Hier eine Übersicht: Bad Driburg (16), Beverungen (19), Borgentreich (38), Brakel (13), Höxter (64, plus 1), Marienmünster (9), Nieheim (12), Steinheim (32), Warburg (103, plus 1), Willebadessen (18).