Von Iris Spieker-Siebrecht

Höxter-Ottbergen (WB). Wenn sie blüht, zieht sie alle Blicke auf sich. Handtellergroße, buttergelbe, gefüllte Blüten schmücken den etwa zwei Meter hohen Strauch und erfüllen die Luft mit einem feinen Duft nach Zitronen. Die Strauchpäonie, die in Ursula Bremers Garten in Ottbergen wächst, hat nun, Mitte Mai, ihren großen Auftritt. „Ich habe sie vor 20 Jahren in Erfurt bei einer Gartenschau erstanden“, erzählt Ursula Bremer.

Die Seniorin ist eine begeisterte Hobbygärtnerin und konnte an der außergewöhnlichen Pflanze nicht vorbei gehen. „Die Arbeit im Garten war schon immer mein Ausgleich und meine Freude“, erzählt sie im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Ein beeindruckender Busch

Mit den Jahren ist aus der kleinen Pflanze ein beeindruckender Busch geworden, große gefiederte Blätter begrünen die Zweige und machen den Strauch auch außerhalb der Blütezeit zu einer Augenweide. Jeden Frühling aufs neue erfreut sich Ursula Bremer dann an den vielen Blüten, die an den Zweigen erscheinen. Im Nethedorf ist „Bremers Ursel“ noch vielen als Bäckersfrau und Gastwirtin ein Begriff. „Die Bäckerei, die Kneipe, die Familie mit drei Kindern, das war immer viel Arbeit“ , erinnert sie sich. Bis 2006 stand die 85-jährige am Tresen, dann musste sie aus gesundheitlichen Gründen die Gaststätte verpachten. Ihre Liebe zu Pflanzen spiegelt sich nicht nur im Garten ihres Hauses wider. Prächtige selbst gezogene Usambaraveilchen und aufgepäppelte Orchideen schmücken die Fensterbänke. Einen weiteren Garten am Ortsrand bewirtschaftet die Hobbygärtnerin außerdem.

Auf mehr als 800 Quadratmetern wachsen Obstbäume und Kartoffeln, Gurken, Tomaten, Kürbisse, fast alles, was man braucht – „und was nicht so viel Arbeit macht“ sagt Ursula Bremer mit einem Augenzwinkern. Aus Weintrauben vom Garten am Stockberg macht sie ihren eigenen Wein, und ihr Kürbissalat ist bei Freunden und Bekannten heiß begehrt. „Ich bin fast jeden Tag im Garten, und wenn ich keine Lust zum Arbeiten habe, gucke ich den Vögeln hinterher“, schmunzelt sie.

Neben dem „nützlichen“ Gemüse widmet Ursula Bremer besonders den Blühpflanzen ihre Aufmerksamkeit. Auf die Frage, ob sie eine Lieblingsblume habe, bekundet sie eine besondere Vorliebe für Rosen. Dutzende verschiedene Sorten wachsen im Garten am Stockberg und warten auf ihren großen Auftritt in einigen Wochen. Die Strauchpfingstrose (Paeonia suffruticosa), auch Baumpäonie genannt, stammt ursprünglich aus den nördlichen Provinzen Chinas und Tibets. Schon vor 2000 Jahren wurde sie kultiviert. Etwa im sechsten Jahrhundert nach Christus gelangte die Strauchpfingstrose nach Japan, wo man ebenfalls Gefallen an den schönen Blütensträuchern fand.

Verholzte Triebe

Im 18. Jahrhundert befassten sich die ersten englischen Züchter mir ihr. Im Gegensatz zu der wesentlich bekannteren Staudenpfingstrose (Bauernrose) stirbt die Strauchpfingstrose im Herbst nicht oberirdisch ab und zieht sich in den Boden zurück, sondern bildet verholzte Triebe und entwickelt sich zu einem aufrechten, wenig verzweigten Kleinstrauch mit dicken Trieben und auffallend großen Winterknospen. Sowohl in der Höhe als auch in der Breite erreicht die Baumpäonie meist Maße zwischen einem und zwei Metern.

Im Mai und Juni öffnen sich an den Triebenden große Schalenblüten. Die reine Art blüht rosa bis weiß, wobei die einzelnen Blütenblätter an der Basis einen violett-roten oder rotgerandeten Fleck aufweisen. Die Züchtungen haben eine breite Farbpalette in allen Abstufungen von Weiß, Gelb und Orange über Rosa bis Dunkelrot hervorgebracht.