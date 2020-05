Die Zahl der aktiv Infizierten ist um fünf auf 53 gesunken. Weiterhin gelten 256 Einwohner des Kreises Höxter als genesen, 15 sind bisher an den Folgen der Infektion verstorben. Ebenso viele befanden sich am Mittwochvormittag in stationärer Behandlung (-1). 256 Menschen befinden sich in Quarantäne (+11).

Bestätigte Infektionen nach Städten: Bad Driburg (16), Beverungen (19), Borgentreich (38), Brakel (13), Höxter (64), Marienmünster (9), Nieheim (12), Steinheim (32), Warburg (103), Willebadessen (18).