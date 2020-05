Neue Fälle hat es in Bad Driburg (1), in Beverungen (1), in Brakel (2), in Höxter (1) in Marienmünster (1) und in Willebadessen (1) gegeben. Gestiegen ist auch die Zahl der genesenen Patienten, die jetzt bei 262 (+6) liegt. Demnach sind derzeit 54 Menschen (+1) aktiv mit dem Virus infiziert. 17 (+2) befinden sich in stationärer Behandlung. 214 (-42) sind in Quarantäne. Weitere Todesfälle sind nicht hinzugekommen, so dass es bei 15 Verstorbenen bleibt.

Zahlen für die Kommunen

In den Kommunen stellt sich die Situation wie folgt dar: Bad Driburg: 17 bestätigte Infektionen, davon fünf aktiv; Beverungen: 20 bestätigte Infektionen, davon drei aktiv; Borgentreich: 38 bestätigte Infektionen, davon neun aktiv; Brakel: 15 bestätigte Infektionen, davon sechs aktiv; Höxter: 65 bestätigte Infektionen, davon elf aktiv; Marienmünster: Zehn bestätigte Infektionen, davon zwei aktiv; Nieheim: Zwölf bestätigte Infektionen, davon zwei aktiv; Steinheim: 32 bestätigte Infektionen, davon zwei aktiv; Warburg: 103 bestätigte Infektionen, davon 13 aktiv; Willebadessen: 19 bestätigte Infektionen, davon eine aktiv.