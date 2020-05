Von Michael Robrecht

Mehrere Reiniger ausprobiert

Malheur im Freibad Höxter: Kalk-Raureif auf neuem Edelstahl Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Nachdem nach der Winterpause das Beckenwasser abgelassen worden war, sahen Schwimmmeister Volker Riedel und sein Team die Bescherung: Das schöne nagelneue Edelstahlbecken präsentierte sich in schönstem Buttermilchweiß – wie Raureif lag der Kalk auf dem glänzenden Silber. Kalkteppiche und Lachen am Boden, Ablagerungen an den Wänden: „Ich ahnte schnell, was an Säuberungsarbeiten auf uns zukommt“, sagte Riedel dem WESTFALEN-BLATT. Seit Tagen reinigt er mit weiteren helfenden Händen die verkalkten Beckenteile. Verschiedene Reiniger wurden getestet. Akribisch muss nun geschrubbt und nachgeputzt werden. „Das ist echt anstrengend“, schildert der Schwimmmeister die Sisyphos-Arbeit. Weitere Reinigungshelfer würden benötigt, berichtete Stadtkämmerer Lothar Stadermann in der Ratssitzung in der Stadthalle.

Hintergrund für die Kalk-Panne: Um Korrosionsschäden zu überprüfen, war in der Winterpause Wasser ohne Chlor- und Frostschutz-Zusatz ins Becken gelassen worden. Stadermann sagte, dass klares Wasser für diese erste Dichtigkeits- und Materialüberprüfung ohne Chemie zum Aufspüren kleiner Rostflecken nötig gewesen sei. Dass sich aber soviel Kalk absetzt, damit habe niemand gerechnet. Nun müsse das Malheur mechanisch beseitigt werden. Grundsätzlich sei das Freibad technisch aber völlig Ordnung.

Hygienebestimmungen unklar

Die Entkalkungsarbeiten und die Corona-Auflagen für Hygiene und Abstände sind nun der Grund dafür, dass das Freibad in diesem Mai nicht mehr geöffnet werden kann, auch wenn das Land dies ab 20. Mai zulässt. Lothar Stadermann sagte im Rat vorsichtig, das möglicherweise Fronleichnam, 11. Juni, als Ziel realistisch für eine Öffnung sei. Da das frisch sanierte Freibad Ende August 2019 nur eine kurze Zeit für Publikum geöffnet werden konnte, wäre die Saison 2020 die erste richtige im neuen Bad. Der Kämmerer berichtete, das in Sachen Hygiene viele Fragen offen seien. Man warte noch auf konkrete Ausführungsbestimmungen durch das Land. „Sie sind in Düsseldorf noch in der Diskussion.“ Es sei personell schwer zu schultern, wenn an jedem Treppenaufgang am Beckenrand permanent jemand zur Desinfektion nach jedem Badegastausstieg stehen müsse. Und wenn man vom Bäderverband höre, dass nur 15 Quadratmeter pro Schwimmer zugelassen würden, dann passten in Höxter gerade 230 Badegäste in die Badeanstalt. Der Bäderverband schlage gar vor, die Kinderbecken ganz geschlossen zu halten. Zudem sollen Warteschlangen vermieden und Vorkehrungen getroffen werden, um die Corona-Abstandsregeln einzuhalten. Bezahlt werden könnte vorab online: Die Mitarbeiter am Eingang scannen dann den QR-Code auf dem Smartphone. Außerdem schlägt die DGfdB vor, nur jede dritte Einzeldusche zu nutzen.

Kein Personal gefunden

Und dann schilderte Lothar Stadermann im Rat noch, dass es gar nicht so einfach sei, Personal für Höxters Bäder zu finden. Auf Stellenanzeigen 2019 hätten sich keine Bewerber gemeldet. Das sei mit Blick auf die kurze Saison und die fehlende Perspektive Hallenbad auch schwer gewesen. Jetzt werde neu ausgeschrieben, und Frei- und Hallenbad gemeinsam seien doch gute Arbeitsplätze mit Perspektiven.

Etwas wagen die Verantwortlichen aber nie wieder: Höxteraner Kalkwasser über die Wintermonate ohne Chlor und Frostschutz ins Becken zu lassen.