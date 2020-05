Freuen sich auf die Pilotsendung: das „Stubenfunk“-Team in den Bürgerstuben in Höxter mit (von links) Liborius Schmidt sen., Liborius Schmidt jun., Andreas Rüther, Madeline Sprock und Christian Höke. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

„Wir wissen, dass viele Höxteraner in Corona-Zeiten den Plausch beim Feierabendbier, das Gespräch über die Fußball-Bundesliga oder den neuesten Klatsch aus Höxter am Tisch mit Freunden vermissen. Und deshalb starten wir den Versuch, etwas Gaststätten-Atmosphäre in die Wohnzimmer zu bringen“, kündigt Andreas Rüther den Livestream an. Das Bürgerstuben-Team denkt an so etwas wie das TV-Kneipen-Format „Inas Nacht“ für Höxter. Die Webkamera zeigt in Folge 1 die drei Wirtsleute an einem Biertisch mit Blick auf den Schalker Markt. Die Zuschauer dürfen sich an der virtuellen Theke dann Musiktitel aller Art wünschen, die in der Zweistunden-Sendung zwischen den Talk-Beiträgen eingespielt werden. Zwischendurch soll Sinnstiftendes geplaudert werden. Die „Drei von der Biertankstelle“ sitzen gemütlich beim Pils und berichten Neues aus Höxter.

„Wir geben Freitag eine Telefonnummer bekannt, wo die Leute in der Sendung anrufen und sich zu Themen äußern können“, sagt Liborius Schmidt sen., lange selbst Wirt in den Bürgerstuben. „In der Corona-Krise sitzen viele Höxteraner doch zuhause, habe alle Mediatheken schon durchgesehen, und manche langweilen sich langsam. Da bieten wir etwas Neues, hoffentlich Kurzweiliges. Ein bisschen Höxter Kolorit, ein paar Kommentare zum Fußball, zum verschobenen Schützenfest, zur Gesichtsmaskenpflicht auf dem Wochenmarkt und vielleicht auch ein paar Sätze, woran die Menschen in diesen Wochen denken und fühlen“, meint Liborius Schmidt. Quasi „Einer geht durch die Stadt“ – nur etwas ausführlicher. Die Online-TV-Novizen sind gespannt, ob ihre Idee, Bürgerstubengefühl in die Wohnungen zu transportieren, ankommt. Dann wollen sie bald wieder senden.

Damit technisch nichts klemmt, sind Madeline Sprock und Christian Höke mit Kamera, Verteilerstation und Digital-Know-How in der Kneipe – natürlich mit Mund-Nasen-Masken – beim „Stubenfunk“ im Einsatz. Bürgerstuben-TV wird gestreamt auf „madeyefilms“ und kann auch über die Bürgerstuben-Facebook-Seite erreicht werden. Generalprobe war schon in der Nacht zum 1. Mai, wo ein DJ den „Tanz in den Mai“ online allein aus den Stuben mit Elektrobeat-Sounds begleitete.

Andi Rüther freut sich, Theke und Wohnzimmertische zusammen zu bringen. „Wir trinken in der Sendung natürlich auch Bier. Wir müssen ja das Fass doch leer machen, das wir am Montag bei der Wiedereröffnung der Bürgerstuben angestochen haben und das wir wegen der plötzlichen Schließung am Dienstag nicht mehr verkaufen konnten“, lästert Andi Rüther. Viele Bekannte hätten gesagt: Macht doch mal. Jetzt machen wir’s. Hoffentlich geben viele ihren Senf dazu.

Vielleicht holt das Trio in weiteren „Stubenfunk“-Folgen Gesprächspartner ins „Studio“, um interaktiv über Wahlkampf, Bundesliga oder Musik zu plaudern. Apropos Musik: Von Abba bis Zappa, von Helene Fischer über Rap und Elektro bis Rock – alles kann gewünscht werden, so wie im Radio. „Und wenn einer Marschmusik hören will, dann legen wir auch die auf“, lachen Andi und die beiden Schmidts. Bori Schmidt ist wichtig, dass Dynamik in der Sendung ist. „Daher sind Zuschauer vor der Kneipe willkommen.“