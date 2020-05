Die Stadt Höxter will in den nächsten Jahren in der Innenstadt zahlreiche Investitionen vornehmen, dazu zählen Stadtquartieraufwertungen (Bahnhofsumfeld), und auch in der Westerbachstraße soll sich bis zur LGS etwas tun. Doch reicht das Geld? Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

„Die Corona-Pandemie bringt einen massiven Einbruch der kommunalen Finanzen mit sich. Das Ausmaß sprengt alle bisherigen Vorstellungen“, rechnete Lothar Stadermann vor. Von der Finanzkrise 2008 habe sich Höxter beim Steueraufkommen bis heute nicht erholt. „Hatten wir vor der Finanzkrise einen durchschnittlichen Haushaltsüberschuss im Ergebnisplan von rund eine Million Euro, so verzeichnen wir seither ein durchschnittliches Defizit von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro“, sagte der Kämmerer. In der aktuellen Corona-Krise werde der Rückgang bei den Steuererträgen noch weit höher liegen. Steuerstundungen, Aussetzung und Erstattung von Vorauszahlungen schwächten die Gemeindefinanzen schon jetzt deutlich. Auch kommunale Einrichtungen wie Stadtwerke, Schwimmbäder, Kulturstätten und Verkehrsunternehmen seien massiv betroffen. Es ist laut Kämmerei mit deutlich steigenden kommunalen Ausgaben wegen Corona zu rechnen, so Bereich der Unterkunftskosten und im Gesundheitssektor. Stadermann: „Allein das Sozialschutz-Paket führt zu Mehrbelastungen. Eine Blitzumfrage des NRW-Städtebundes zeigt: Über 95 Prozent der Kommunen gehen landesweit von sinkenden Gewerbesteuererträgen und Rückgängen bei den Gemeindeanteilen an den staatlichen Steuereinnahmen aus. Mehr als die Hälfte erwarten Einbußen bei den Gebühren und Beiträgen, mehr als ¾ der Kommunen befürchten negative Effekte im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, und mehr als ¾ erwarten zum Teil erheblich steigende Aufwendungen bei der Kreisumlage, den Sozialhilfeaufwendungen und den allgemeinen Verwaltungsaufgaben. Aufgrund der aktuellen Entwicklung verfügen immer mehr Kämmerer bereits Haushaltssperren (mehr als 25% der Kommunen), und es werden Nachtragshaushalte aufgestellt (mehr als 10% der Kommunen). Es wird zudem eine massiver Einbruch bei den Investitionen erwartet. Die kommunale Ebene erwartet vom Land analog zu den Rettungsschirmen für die Wirtschaft einen Rettungsschirm für alle Kommunen, und zwar nicht nur in Form von Krediten oder Bilanzkosmetik, sondern als echte Zuwendungen. Ein solcher Rettungsschirm „Kommunen“ lasse in NRW auf sich warten, so Kämmerer Stadermann. Weiter sagte er im Rat: „Vor diesem Hintergrund ist mir sehr schnell klar geworden, dass in Bezug auf den verabschiedeten Haushalt Handlungsbedarf besteht. Als ich die in die Öffentlichkeit getragene Bewirtschaftungsverfügung am 9. April erlassen habe, hatte ich mir eigentlich gedacht, dass die haushalterischen Verwerfungen zunächst einmal zwischen Politik und Verwaltung besprochen und ein abgestimmter Weg gefunden werden kann. Leider war das ein Trugschluss. In der Bewirtschaftungsverfügung wird keine Stelle zu finden sein, an der ich eigenmächtig oder vorschnell gegen die Beschlüsse des Rates Haushaltsmittel gekürzt oder gar gestrichen habe. Das war auch nicht meine Intention. Es geht darum, unter Berücksichtigung der aktuellen Situation noch einmal über alle beschlossenen Projekte nachzudenken. Nachdenken muss erlaubt sein.“ Der Kämmerer: „Mit der Corona-Krise haben wir eine wirtschaftliche Rezession bekommen. Die Dauer und Auswirkungen sind noch nicht bestimmbar. Wenn wir haushälterisch nichts tun, besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir Stand heute in eine erneute Haushaltssicherung abrutschen.“