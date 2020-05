In Albaxen hat diese Hecke gebrannt. Foto: Feuerwehr Höxter

Nieheim/Höxter-Albaxen(WB). Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand in der Nieheimer Innenstadt ausgerückt. Dabei wurden zwei Menschen verletzt.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 19.45 Uhr in der Richterstraße (Wohnhaus hinter der Pizzeria Da Giovanni) ausgebrochen. Nach ersten Angaben war eine Pfanne mit Öl in der Wohnung in Brand geraten. Ein Vater und seine Tochter mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hatten Rauch eingeatmet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet. Dabei waren der Löschzug Nieheim, die Löschgruppen Eversen, Merlsheim, Entrup und Holzhausen sowie die Drehleiter aus Steinheim.

Heckenbrand in Albaxen

Bereits am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr Höxter nach Albaxen ausrücken. Eine Hecke stand auf 20 Metern in Vollbrand. Der Grundstücksbesitzer an den Herrenhöfen versuchte laut Feuerwehr um 13.45 Uhr mit einem Gartenschlauch zu löschen. Das misslang. Die Feuerwehr griff schnell ein, musste aber nach dem Brand mit hoch schlagenden Flammen noch einige Glutnester ablöschen. Die Einheiten Albaxen und Stahle unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Michael Dierkes waren eine Dreiviertelstunde im Einsatz. Über die genaue Brandursache ist noch nichts bekannt.