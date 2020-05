Ovenhausen (WB). Kinder sind als die Schwächsten der Gesellschaft von den Corona-Einschränkungen besonders betroffen. Vieles was vor der Krise möglich oder gar selbstverständlich war, ist jetzt nicht möglich, weil untersagt. Es fehlen den Kindern nicht nur die Kontakte in Schule und Kindergarten, freies Bewegen und damit Spielen mit Freunden in der Freizeit ist auch nur mit erheblichen Einschränkungen möglich.

Um ihre Kinder und Enkelkindern sinnvoll zu beschäftigen, haben sich nunmehr Bürgermeisterkandidat Daniel Razat und Günther Ludwig in Ovenhausen etwas Besonders einfallen lassen. Zusammen mit weiteren Nachbarn haben sie einen Kinderkartoffelacker mitten im Dorf ins Leben gerufen.

Kinderkartoffelacker

So lag es dann nahe, eine am Prozessionsweg unbenutzte Wiese umzubrechen und in einen Kartoffelacker umzuwandeln. „Zunächst einmal haben wir den Kindern erklärt, dass Kartoffeln nicht im Regal im Supermarkt wachsen. Kartoffeln wollen gepflanzt, über das Jahr gepflegt und schließlich auch geerntet werden“, so Daniel Razat. Unter Einhaltung der Corona-Regeln kamen die Kinder beim Pflanzen dann das erste Mal zum Einsatz. Hier durften sie mit leuchtenden Kinderaugen auf dem kleinen betagten Trecker beim Ziehen der Reihen mitfahren, was ihnen sichtlich viel Freude bereitete.

Im theoretischen Teil galt es zu vermitteln, in welchem Abstand sich Kartoffeln in der Erde am wohlsten fühlen, um letztendlich auch ein gutes Ernteergebnis zu bekommen. Die angesagten 35 Zentimeter waren oft nur schwer einzuhalten. In Vorbereitung auf das Pflanzen hatten die Kinder Schilder mit ihren Namen gemalt, die zum Schluss vor „ihren“ Reihen Platz fanden.

Alle warten auf die Keimlinge

Nun warten alle gespannt, wann die ersten Kartoffelpflanzen aus der Erde gucken. Neben dieser sinnvollen und nachhaltigen Freizeitbeschäftigung soll den Kindern so auch Wertschätzung für selbst angebaute Lebensmittel vermittelt werden. „Wir werden mit den Kindern weiter verfolgen, wie sich unser Versuchsacker entwickelt“, so Daniel Razat. Und es gab einen weiteren positiven Nebeneffekt: Direkt neben dem Kartoffelfeld wurde ein Blühstreifen eingesät, damit auch Bienen und Insekten nicht zu kurz kommen. Hier möchte Günther Ludwig zusammen mit den Kindern noch ein Bienen- und Insektenhotel aufstellen, sobald es die Corona-Regeln zulassen.