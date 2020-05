Höxter (WB). Manuel Pawlik leitet die neu ausgerichtete Abteilung IT, Digitalisierung und Organisation beim Kreis Höxter. Zuvor hatte er bereits mehrere Projekte zur Digitalisierung von Verwaltungsdiensten geleitet. „Damit ist dieser wichtige Aufgabenbereich in kompetenten Händen“, sagte Landrat Friedhelm Spieker bei der offiziellen Amtseinführung im Kreishaus.

Die öffentliche Verwaltung verändere sich im digitalen Zeitalter zunehmend. Deshalb habe die neu erweiterte Abteilung eine Schlüsselfunktion. „Gerade jetzt in der Corona-Krise haben viele Menschen erlebt, welche Vorteile internetbasierte Formen der Zusammenarbeit und digitale Dienstleistungen haben“, betonte Spieker.

Aufgabenbereich der Zukunft

Mit dem neuen Amt übernimmt der 29-jährige Manuel Pawlik die Verantwortung für einen zukunftsrelevanten und breit gefächerten Aufgabenbereich. Die Möglichkeiten der Digitalisierung verbinden zunehmend die beiden Verwaltungsbereiche der IT und der Organisationsentwicklung. Der Digitalisierungsexperte freut sich auf die neue Herausforderung. „Wir werden mit IT-gestützten Lösungen schrittweise Mehrwehrte für die Verwaltungskunden und die Kollegen entwickeln und müssen zugleich weiterhin die Daten- und IT-Sicherheit gewährleisten“, sagt er.

Manuel Pawlik ist seit 2011 beim Kreis Höxter. Nach seinem dualen Bachelorstudium war er zunächst in der Abteilung Straßen tätig. Sein nebenberufliches Studium zum „Master of Public Administration“, unter anderem mit den Schwerpunktthemen „E-Government“ und Verwaltungsorganisation, schloss er 2018 ab. In den vergangenen Jahren hat er in zahlreichen Digitalisierungsprojekten mitgearbeitet. Dazu gehören unter anderem der komplexe Prozess zur Einführung einer flächendeckenden elektronischen Akte und die vollständig digitale Rechnungsbearbeitung. Federführend koordiniert er das kreisweite Projekt einer gemeinsamen Digitalisierungsstrategie von Kreis und Städten. Immer mehr Verwaltungsleistungen sollen künftig digital angeboten werden.

Einfluss auf den Alltag

„Bei allem technischen Fortschritt, der unser Alltags- und Arbeitsleben in den nächsten Jahren wesentlich beeinflussen wird, bleibt weiterhin der Mensch und damit auch der persönliche Umgang das Wichtigste“, ist Manuel Pawlik überzeugt. „Denn Technik, egal welcher Art, soll dem Menschen helfen und nicht umgekehrt“, ist seine Devise.

Bevor das engagierte Team der Abteilung IT, Digitalisierung und Organisation jedoch die zukunftsweisenden Projekte weiterverfolgen kann, ist auch beim Kreis Höxter derzeit das Coronavirus vorherrschendes Thema.

350 Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus

Um die Infektionsrisiken einzudämmen, Risikogruppen zu schützen und Eltern im Homeoffice bei geschlossenen Schulen und Kitas die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie zu ermöglichen, wurden für rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb von zwei Wochen Möglichkeiten des mobilen Arbeitens eingerichtet. „Die Kreisverwaltung hat trotz der Kontakteinschränkungen ihre Verwaltungsleistungen für die Bürger weiterhin durchgehend erbracht und auch Kundenbesuche nach Terminvereinbarung und unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln ermöglicht“, betont der Leiter des Fachbereichs Verwaltungsinterne Dienste beim Kreis Höxter, Gerhard Handermann.

Auch mussten sehr zügig neue Formen der Kommunikation und Kooperation durch Videokonferenzen geschaffen werden. „Gerade in diesen besonderen Zeiten weiß ich den Zusammenhalt und die hervorragende Zusammenarbeit im Team absolut zu schätzen“, sagt Pawlik. In der Abteilung sei hohe Flexibilität gefragt.