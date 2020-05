Höxter (WB/rob). Firmenlauf und Triathlon 2020 in Höxter können wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Beide Großveranstaltungen mit Hunderten von Sportlerinnen und Sportlern sind am Montag abgesagt worden.

Firmenlauf in Höxter erst wieder 2021

Der Triathlon am Godelheimer See fällt 2020 aus. Foto: M. Thöne

Der Firmenlauf in Höxter muss in diesem Jahr ausfallen. Die AOK Nordwest, das Mode- und Sporthaus Klingemann und die Sparkasse Höxter reagieren damit auf den Erlass der Landesregierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, nach dem alle Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt sind. Eigentlich war der Firmenlauf für den 11. September vorgesehen. „Mit Rücksicht auf die Gesundheit aller Läuferinnen und Läufer sowie der Zuschauer und Helfer haben wir uns bereits jetzt dafür entschieden, unseren diesjährigen Firmenlauf abzusagen. Auch wenn der Erlass der Landesregierung bislang nur bis zum 31. August gilt, ist diese endgültige Absage für dieses Jahr für uns in Höxter die sinnvollste Lösung“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner. Die gute Nachricht: Der neue Termin der 7. Auflage des Firmenlaufes Höxter im nächsten Jahr steht schon fest: Freitag, 10. September 2021.

Im vergangenen Jahr hatte der Höxteraner Firmenlauf mehr als 700 Läufer aus 200 Firmenteams an den Start gebracht. Angesichts des aktuellen Erlasses der Landesregierung haben sich die Organisatoren entschieden, den Firmenlauf in diesem Jahr nicht mehr stattfinden zu lassen und auf das nächste Jahr zu verschieben. „Die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit stehen weiter an erster Stelle. Die Entscheidung der Landesregierung mit dem Verzicht auf alle Großveranstaltungen bis Ende August akzeptieren wir für unseren Firmenlauf in Höxter, der für den 11. September geplant war“, sagt Wehmhöner und ergänzt: „In dem Wissen, dass sich die Firmenläuferinnen und Firmenläufer jedes Jahr ganz besonders auf den Firmenlauf in Höxter freuen, bedauern wir es sehr, dass wir den Lauf in diesem Jahr nicht stattfinden lassen können.“

Jens Klingemann vom Mode- und Sporthaus Klingemann ergänzt: Da der Termin des Firmenlaufs Höxter für mit dem 10. September 2021 bereits feststeht, starten wir jetzt mit den Planungen und freuen uns auf die 7. Auflage des Firmenlaufs im nächsten Jahr“, sagte Klingemann.

Triathlon wird 2021 nachgeholt

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber der 3. Weserbergland Triathlon am 30. August 2020 kann leider nicht stattfinden“, sagen auch die Organisatoren von Kreissportbund, Stadt und Kreis Höxter. „Wir verschieben die Veranstaltung ins nächste Jahr, Corona lässt uns keine andere Wahl.“

Nach den großartigen Erfolgen in den letzten beiden Jahren haben sich die Organisatoren genauso auf die Neuauflage gefreut wie die zahlreichen Triathleten aus nah und fern. „Unser Ziel war und ist es, den Weserbergland Triathlon zu einem Markenzeichen der Region zu etablieren. Umso mehr bedauern wir, dass wir nun die dritte Auflage ins Jahr 2021 verschieben müssen“, sagt Reiner Stuhldreyer, Vorsitzender des Kreissportbundes Höxter. Doch die Corona-Pandemie habe keine andere Wahl gelassen. „Dies ist eine reine Vernunftentscheidung, wir wollen weder die Teilnehmenden noch die Zuschauer gefährden.“

Abstand halten und Hygienevorschriften beachten – das ginge schlicht und einfach nicht bei solch einem Sport-Event. „Wenn wir momentan natürlich sehr traurig sind, dass diese schöne Veranstaltung nicht stattfinden kann, freuen wir uns umso mehr auf das nächste Jahr“, sagt Kreisdirektor Klaus Schumacher. Der Termin steht schon fest: Am 29. August 2021 werden sich die Athletinnen und Athleten am Godelheimer See treffen, um die Sieger des dritten Weserbergland Triathlon zu ermitteln.