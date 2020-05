Von Iris Spieker-Siebrecht

Höxter-Ottbergen (WB). Seit dem Inkrafttreten der Kontaktbeschränkungen ist das kulturelle Leben auch im Kreis Höxter bedeutenden Einschränkungen unterworfen. Aufführungen und Konzerte wurden abgesagt, Proben ausgesetzt oder so gut wie möglich in anderer, zum Beispiel digitaler Form, durchgeführt. In der vergangenen Woche startete das „Theater im KuStall“ (ThimKu) in Ottbergen in eine neue Probensaison – erstmals seit März wieder im „KuStall“.