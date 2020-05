Brakel (WB). In Brakel hat ein Zeuge am Freitag, 22. Mai, um 3.44 Uhr drei verdächtige Personen mit Aufbruchswerkzeug im Bereich einer Tankstelle in der Driburger Straße beobachtet. Die Einsatzkräfte der Polizei, unter denen sich auch ein Diensthundführer mit Diensthund befand, konnten drei Männer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren am Tatort festnehmen.