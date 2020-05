Kreis Höxter (WB/dp). Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen im Kreis Höxter ist am Wochenende von Freitag auf Sonntag um drei auf insgesamt 346 gestiegen. Eine weitere positiv getestete Person aus dem Kreis Höxter – sie war in Höxter gemeldet – ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das wurde bereits am Samstag gemeldet.