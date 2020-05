Von Frank Spiegel

„Das Objekt wurde in den vergangenen Jahren aufrecht erhalten, weil wir uns dem Standort immer verpflichtet und verbunden gefühlt haben“, sagte Ansgar Krawinkel. Die Entscheidung, diesen nun aufzugeben sei Bernd Engel und ihm nicht leicht gefallen. „Das fiel uns auch deshalb besonders schwer, weil wir den Standort seit August 1996 betrieben haben“, erläuterte der Verkaufsleiter und Geschäftsführer.

Es sei allerdings so, dass die Zahlen in den vergangenen Jahren stagnierend bis rückläufig gewesen seien. Dann sei der herbe Rückschlag durch die Corona-Pandemie dazugekommen. Das habe zu der Entscheidung geführt, den Standort doch aufzugeben. Die Umsätze seien durch Corona komplett zusammengebrochen.

Kampf um jeden Mitarbeiter

Die in der Filiale beschäftigten Mitarbeiterinnen würden alle an anderen Standorten des Unternehmens weiter beschäftigt. Ansgar Krawinkel: „Wir sind aktuell in der Kurzarbeit. Wir halten jeden Mitarbeiter, und wir kämpfen um jeden Mitarbeiter.“

Die Bäckerei Engel ist derzeit noch mit zwei Filialen in Brakel vertreten: einer im Nahkauf und einer im Combi-Markt.

„Wenn sich die Situation durch Corona nicht so dramatisch entwickelt hätten, hätten wir weiter die drei Filialen behalten“, versicherte Krawinkel. Seit Anfang der 90er Jahre sei die Bäckerei Engel mit drei Standorten in Brakel präsent gewesen. Die Schließung am Marktplatz habe nichts damit zu tun, dass es seit einigen Monaten die neue Verkaufsstelle im Nahkauf gebe. Ausschließlich Corona habe dazu geführt, dass das Geschäft am Markt nicht mehr zu retten gewesen sei. Es sei nicht absehbar gewesen, dass sich die Situation wieder normalisiere.

Dabei müsse man auch bedenken, dass die Filiale als Einzelstandort geführt worden sei. „Wenn ein Gastronom so ein Geschäft hat und es passiert so etwas wie die Corona-Krise, dann macht der den Laden zu“, zieht der Verkaufsleiter und Geschäftsführer Parallelen. Das sei bei einem Filialisten nicht anders.

Zweiter Betrieb, der schließt

Die Filiale der Bäckerei Engel ist der zweite gastronomische Betrieb, der in Brakel der Corona-Krise zum Opfer gefallen ist. Vor gut zwei Jahren hatte der Gastronom Aslan Ünal das alt eingesessene Gasthaus Tegetmeier am Hanekamp übernommen. Anfang Mai hatte er entschieden, dieses aufzugeben und sich ausschließlich seinem Lokal „Wunderbar“zu widmen.