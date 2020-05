Schöner wandern in OWL - wie hier in Bielefeld.

Bielefeld (WB). Schöner wandern in OWL: Etwa 2000 Kilometer Wege in den Kreisen Minden-Lübbecke, Gütersloh und Höxter sowie in Bielefeld sind in den vergangenen drei Jahren begutachtet und zum Teil auf neue, attraktivere Routen verlegt worden.