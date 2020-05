Höxter(WB/thö). Im Kreis Höxter sind von Donnerstag auf Freitag keine neuen Corona-Fälle gemeldet worden. Demnach bleibt es bei 353 bestätigten Infektionen. Derzeit gibt es 28 (-1) aktiv Infizierte. 308 (+1) Menschen gelten als genesen, 17 (+/- 0) sind an den Folgen des Virus’ gestorben. Stationär behandelt werden kreisweit noch 2 (-3) Menschen. 151 (-5) Personen befinden sich in Quarantäne.

Die Zahlen für die einzelnen Städte (in Klammern sind die aktiv Infizierten aufgeführt) sahen am Donnerstag so aus: Bad Driburg 27 (10), genesen 17; Beverungen 20 (1) genesen 19; Borgentreich 39 (1), genesen 37; Brakel 15 (0), genesen 14; Höxter 65 (2), genesen 57; Marienmünster 10 (1) genesen 9; Nieheim 12 (0), genesen 12; Steinheim 33 (1), genesen 30; Warburg 105 (4), genesen 95; Willebadessen 27 (8), genesen 17.

Das Gesundheitsamt des Kreises Höxter steht mit allen infizierten Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, in Kontakt.

Es wird über den Ausbreitungsstand unter www.corona.kreis-hoexter.de informiert.