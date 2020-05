Höxter (WB). Bei einem Verkehrsunfall auf der B 83 bei Höxter-Stahle wurde ein 30-Jähriger aus Holzminden am späten Freitagabend schwer verletzt. Ein 33-Jähriger aus Nienburg (Weser) erlitt leichte Verletzungen.

Um kurz vor Mitternacht fuhr der 33-Jährige mit einem VW Golf von Stahle in Richtung Heinsen, wobei er in einer langgezogenen Rechtkurve in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit dem Fiat des 30-Jährigen zusammenstieß.

Der Holzmindener, der vermutlich nicht angeschnallt war, musste vor Ort zunächst in seinem PKW behandelt werden. Anschließend wurden beide Männer mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Von dort aus wurde der 30-Jährige in eine Spezialklinik geflogen, während der Golf-Fahrer das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, da sich der Verdacht ergab, dass er unter Einfluss von Drogen stand.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden (35.000 Euro), sie wurden abgeschleppt. Die Strecke war für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme gut drei Stunden gesperrt.