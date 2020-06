Im Kreis gibt es 24 aktiv Infizierte. Eine neue Infektion ist am Pfingstmontag (Stand 9 Uhr) gemeldet worden. Foto: dpa

Höxter (WB/hai). Im Kreis Höxter ist am Pfingstmontag (Stand 9 Uhr) ein neuer Corona-Fall gemeldet worden. Aktuell gibt es demnach 354 bestätigte Infektionen.

Derzeit gibt es 24 (-4) aktiv Infizierte. 313 (+5) Menschen gelten als genesen, 17 (+/- 0) sind an den Folgen des Virus’ gestorben.

Die Zahlen für die einzelnen Städte (in Klammern sind die aktiv Infizierten aufgeführt) sahen am Montag so aus:

Bad Driburg 27 (9), genesen 18;

Beverungen 20 (0) genesen 20;

Borgentreich 39 (1), genesen 37;

Brakel 15 (0), genesen 15;

Höxter 65 (1), genesen 58;

Marienmünster 10 (1), genesen 9;

Nieheim 12 (0), genesen 12;

Steinheim 33 (0), genesen 31;

Warburg 106 (5), genesen 95;

Willebadessen 27 (7), genesen 18.

Über den Ausbreitungsstand wird unter www.corona.kreis-hoexter.de informiert.