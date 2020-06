Die Saison 2019 im August war kurz: 2020 soll Ende Juni der erste Badegast in Höxters saniertem Freibad begrüßt werden. Foto: Dennis Pape

Höxter (WB). Die Stadt Höxter ruft alle Bürgerinnen und Bürger, Schüler, Vereine, Verbände und besonders die Schulen in der Trägerschaft der Stadt Höxter auf, bei der Namensfindung für das Freibad und das Hallenbad mitzuwirken. Es wird entweder für jedes Bad ein eigener Name gesucht oder aber für beide Bäder ein gemeinsamer Name. Auch ein entsprechendes Logo kann hierzu entworfen werden.