Die Zahl der aktiv Infizierten sank auf 16 (-1). 327 Menschen (+2) haben die Virusinfektion überstanden. Bislang sind 17 Menschen (+/- 0) daran verstorben.

Die meisten Infizierten gibt es derzeit in Bad Driburg (4 /-2) und in Willebadessen (4 / im Vergleich zum Vortag unverändert). In Warburg sind er derzeit 3 (+1), in Höxter 2 (im Vergleich zum Vortag unverändert).

In Borgentreich, Brakel und Marienmünster gibt es noch je einen aktiv Infizierten. Die Zahlen haben sich auch dort im Vergleich zu Freitag nicht verändert.