Albaxen (WB). Vom kommenden Schuljahr an wird auch an der Schule im Wesertal in Albaxen eine Offene Ganztagsgrundschule (OGS) angeboten. Den Kooperationsvertrag haben Schulleiterin Barbara Thiemann, der städtische Schuldezernent Stefan Fellmann und „Projekt Begegnung“-Geschäftsführer Robert Hartmann Ende Mai unterschrieben.