Samstags ist der Markt sehr gut besucht. Zwischen Dechanei und Nikolaikirchentreppe wird es dann eng an den Ständen.

Höxter (WB/rob). Auf dem Wochenmarkt sind in Höxter Gesichtsmasken Pflicht. Die Abstands-Regeln gelten seit Wochen. Nur halten sich nicht alle Kunden immer dran. Am Samstag und am Mittwoch gilt die beidseitig von Ständen genutzten Marktstraße zwischen Dechanei und Marktplatzbrunnen als Nadelöhr. Die Stadt justiert dort jetzt etwas nach. Grundsätzlich sind aber alle dort diszipliniert.