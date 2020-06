Löcher in der Westfalenstraße – direkt neben der neuen Asphaltdecke über der Fläche, wo die Baustelle war. So soll es nicht bleiben, geben die Stadt Höxter und die SEH Entwarnung. Die „Schlussbehandlung“ (über die gesamte Fläche) sei fest in 2020 eingeplant. Foto: Harald Iding