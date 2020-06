An einigen Tagen und Wochenenden im Mai und Juni haben viele Wohnmobilfahrer am Godelheimer See bei Höxter Station gemacht. So viele Mobile hat man dort auch auf dem regulären Parkplatz – neben den Stellplätzen – selten gesehen. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Im Blick hat das Höxteraner Ordnungsamt in diesen Tagen besonders den Godelheimer See. Für „Höxter-Beach“ mit hellem Sandstrand und vielen auswärtigen Besuchern – besonders wohl auch an diesem sehr warmen Wochenende – ist ein Mitarbeiter abgestellt worden, der das Gesamtobjekt umfassend und handwerklich im Blick behalten soll. Ordnungsamtschefin Inge Ortjohann sagte, dass die Stadt dieses Jahr mit steigenden Besucherzahlen rechne, weil Urlaub in Deutschland und Ferien daheim in diesen Corona-Monaten größere Themen werden würden.