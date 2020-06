Zunächst wurde die Polizei am Freitag, 12. Juni, gegen 14.40 Uhr in die Nieheimer Straße nach Steinheim gerufen. Ein Polizeisprecher sagte am Wochenende: „Hier war ein 50-Jähriger aus Steinheim in Höhe der Düker-Brücke gegen die Bordsteinkante gefahren und gestürzt. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Anwohner war auf den Verletzten aufmerksam geworden und leistete Erste Hilfe.“

Mit dem Rettungswagen wurde der Fahrradfahrer, der laut Polizei keinen Helm trug, schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt. Daher wurde eine Blutprobe entnommen.

Blutprobe entnommen

Zweiter Fall: Bevor es zu einem ähnlichen Verkehrsunfall kam, konnte eine Streifenbesatzung der Warburger Polizei einen alkoholisierten Fahrradfahrer anhalten und kontrollieren. Der 63-jährige Borgentreicher fiel am Samstagmorgen, 13. Juni, gegen 5 Uhr auf der Straße Mühlenberg bei Borgentreich auf. Die Polizei: „Er fuhr derartig in Schlangenlinien, dass er beide Fahrstreifen benutzte. Als er vom Fahrrad abstieg, hatte er Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Auch hier konnte Alkoholkonsum als Ursache für die Verkehrsuntüchtigkeit festgestellt werden. Dem Mann wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.“