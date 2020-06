Bei 365 ist die Infektion nachgewiesen worden. 334 sind mittlerweile genesen, 17 verstorben.

Die meisten aktiven Infektionen gibt es derzeit mit sieben in Willebadessen. Die vergleichsweise hohen Infiziertenzahlen an der Egge haben dazu geführt, dass die Grundschule in der Kernstadt bis zu den Sommerferien nicht in den Regelbetrieb zurückkehrt.

Warburg, Bad Driburg und Brakel melden zwei Infektionen, Höxter eine.