Wo Höxter ans Meer grenzt

Höxter/Norderney(WB). Wussten Sie schon, dass der Kreis Höxter beinahe direkt ans Meer grenzt? Das hat – zum Glück – noch nichts mit dem Klimawandel zu tun. Vom Haus Klipper auf Norderney sind es nur ein paar Schritte bis an die Nordsee. Vor 100 Jahren kaufte der damalige Kreis Warburg das Erholungsheim, um hier bedürftige Kinder und Kranke aus Ostwestfalen „zur Wiederherstellung und Kräftigung der Gesundheit unterzubringen“. Vorausgegangen war eine Sammlung in der Bevölkerung. Heute benötigt das Haus Klipper erneut Hilfe. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Kreis- und Finanzausschuss des Kreises Höxter den Antrag des Betreibers „Outlaw“ zur Stundung der Pachtbeiträge bis zum Jahresende beschlossen.

Von Ralf Brakemeier