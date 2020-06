Rückschau auf erlebnisreiche Schulzeit

Davon hatten 35 Prozent der Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss nach Klasse 10, 30 Prozent den Mittleren Schulabschluss und 35 Prozent den Mittleren Schulabschluss mit Qualifikation. „An der Sekundarschule konnten so alle Kinder und Jugendlichen ihre Chancen und Begabungen in den letzten sechs Jahren optimal entfalten, um den bestmöglichen Schulabschluss zu erreichen“, ziehen die Lehrerinnen und Lehrer ein zufriedenes Fazit.

Celina Berger ist Jahrgangsbeste

Das beste Abschlusszeugnis des Jahrgangs bekam Celina Berger überreicht, die ihren Weg 2014 in der fünften Klasse als Inklusionsschülerin im gemeinsamen Lernen begann und sich mit einer großartigen Entwicklung und herausragenden Leistungen jetzt für ihre weitere Schullaufbahn am König-Willhelm-Gymnasium qualifizierte.

Die ursprünglich geplante Abschlussfeier des gesamten Jahrgangs 10 konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht zustande kommen. Kurzerhand organisierte die stellvertretene Schulleiterin Christiane Hoffmann mit ihrem Team jedoch eine feierliche und herzliche Verabschiedung, die klassenweise für die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern stattfand.

Viele erste Male

In der Nikolaikirche, die hierfür ausreichend Platz bot, begrüßten Pfarrer Gunnar Wirth und Gemeindereferent Carsten Sperling die Anwesenden. Christiane Hoffmann erinnerte in ihrer Ansprache an „die vielen ersten Male“, die die Anwesenden gemeinsam erleben durfte: die erste Apfelernte bei Wittrock, die erste Klassenfahrt nach Norderney, der erste Segel-Unterricht und viele weitere Momente, die mittlerweile im Leben der Sekundarschule fest verankert sind. Sie machte den Schülerinnen und Schülern bewusst, wie stolz und dankbar sie auf die vergangene Zeit blicken dürfen. Die Mädchen und Jungen hatten vor sechs Jahren die neue Schule mit Leben gefüllt. Als erster Jahrgang der Sekundarschule beschritten sie mutig neue Wege mit außergewöhnlichen Herausforderungen.

Im Anschluss folgte ein digitales Grußwort von Höxters Bürgermeisters Alexander Fischer. „Ich freue mich sehr, dass wir nun den ersten Abschlussjahrgang unserer Sekundarschule verabschieden können“, so der Bürgermeister. Erfolgreich seien die Schülerinnen und Schüler an der Sekundarschule auf ihren weiteren Lebensweg vorbereitet worden.

Vertraut und einmalig

Ganz persönliche und wertschätzende Worte richteten die Klassenlehrer, Klassensprecher und Klassenpflegschaftsvorsitzenden an die Anwesenden. So wurde die Zeugnisübergabe im kleinen Kreis vertraut und einmalig. Die Ansprachen und Abschiedsworte wurden durch festliche musikalische Beiträge von Harald Krause (Lehrer der Sekundarschule) umrahmt. In den Himmel des Kirchenraumes ragten bunte Luftballons, welche die Entlassschüler, aber auch ihre Eltern und das Kollegium dazu einluden, die vergangenen erfolgreichen Jahre an der Sekundarschule Revue passieren zu lassen. Denn die jetzigen Abschlussschüler hatten bei der Schuleröffnungsfeier am 20. August 2014 ebenfalls bunte Luftballons in den Himmel steigen lassen. „Gemeinsam besser lernen!“ war der Slogan, der auf den Ballons und T-Shirts der damaligen Fünftklässler zu lesen war. Gemeinsam haben die Schülerinnen und Schüler eine ereignisreiche Schulzeit erlebt. Stets begleitet, unterstützt und gefördert durch ihre Lehrerinnen und Lehrer sowie das Team der Schulsozialarbeit.

Gemeinsam verließen sie die Nikolaikirche und trugen stolz ihr Abschlusszeugnis in den Händen. „Wir haben es sehr genossen. Es war so festlich und emotional“, waren sich die Eltern beim Hinausgehen einig.