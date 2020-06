Bei Welcome wird wieder gelernt

„Mit den Lockerungen in Zeiten von Corona, den Schulöffnungen und dem Hochfahren des täglichen Lebens haben auch wir die Türen für Flüchtlinge in der Grubestraße wieder geöffnet“, stellt Maas heraus. Der Unterricht erfolge unter strengster Einhalt der Hygieneregeln und Desinfektionsvorschriften. „Abstand halten wir natürlich ein“, betont Welcome-Vorsitzende Malalai Ansari.

Aufgaben blieben ungelöst

Seit drei Wochen heißt es in der Grubestraße wieder „Willkommen“. „Für die ausländischen Kinder ist die Unterstützung bei den Hausaufgaben besonders wichtig. Sie hat die Schulschließungen und der Unterrichtsausfall hart getroffen. Die Deutschkenntnisse sind bei den Kindern und Eltern oft noch nicht so gut. Online-Unterricht und ins Haus gelieferte Hausaufgaben bedeuteten ein Problem. Oft standen die Familien vor hohen Hürden. Aufgaben blieben ungelöst“, weiß Welcome-Schriftführer Karl-Heinz Börger.

Unterstützung im täglichen Leben

Bis zu den Sommerfreien ist in der Grubestraße dienstags und donnerstags in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr wieder Lernen angesagt. „Das Angebot wird sehr gut angenommen. Ein Dozent ist jeweils eine Stunde für eine Schülerin oder einen Schüler da“, so Caroline Maas. Die Kassenwartin hat sich für die Wiederaufnahme der ehrenamtlichen Arbeit ganz besonders eingesetzt. „Die Kinder der Flüchtlinge und deren Eltern gehören sicherlich zu denen, welche die Einschränkungen und der Shutdown in den Schulen noch stärker als die deutschen Familien getroffen hat.“

Hausaufgabenhilfe hat hohen Stellenwert

Welcome will den jungen Menschen wieder ein Stück Normalität zurückgeben. „Vor Corona waren es wöchentlich durchschnittlich 250 Personen, die hier hergekommen sind. Wir unterstützen die Menschen im täglichen Leben. Dazu gehören Behördengänge und die Jobsuche. Die Hausaufgabenhilfe und die Lerneinheiten haben immer einen hohen Stellenwert eingenommen“, stellt Chefin Ansari heraus.

Fadi Khattab aus Syrien (elf Jahre) besucht in Höxter die Klasse 5c der Sekundarschule und lobt im Café Welcome den Deutschunterricht bei Dozentin Ingrid Scharbach-Pittelkow. Foto: Jürgen Drüke

Dozentin Ingrid Scharbach-Pittelkow ist begeistert: „Fadi hat heute ganz schnell den Dreh gefunden“. Englisch stand auf dem Stundenplan. Mathe, Englisch, Religion und Deutsch – das sind die Lieblingsfächer von Fadi Khattab. „Es ist wichtig, dass ich in der Schule eifrig bin. Mein Ziel ist zunächst einmal die mittlere Reife.“

Nachhilfe bringt jungen Mann voran

Im Nebenzimmer des Cafés Welcome wird Deutsch unterrichtet. Dozent Claus Senge und der 19-jährige Ali Alkasem lernen die Artikel. Senge erklärt zudem den Unterschied zwischen Verben und Adjektiven. „Ich bin das erste Mal hier und kann die Nachhilfe im Rahmen meiner Ausbildung bei der Firma Wentus sehr gut gebrauchen. Das bringt mich voran“, ist der Syrer dankbar für die Unterstützung. Das Erlernen der deutschen Sprache sei nicht einfach. „Hier erlange ich Sicherheit. Es wird bestimmt immer besser.“ Alkasem durchläuft bei der Firma Wentus die dreijährige Ausbildung zum Verfahrenstechniker. Einmal in der Woche wird der junge Mann nun ins Café Welcome kommen und seine Deutschkenntnisse verbessern.

Dank gilt Ehrenamtlichen

„Unser Dank geht an die Ehrenamtlichen, welche die Nachhilfe überhaupt erst gewährleisten. 14 Männer und Frauen haben wir kurzfristig gefunden, die die Kinder wieder motivieren und noch vor den Ferien für die Zeit nach den Sommerferien fit machen“, stellt Karl-Heinz Börger heraus.

Dienstags und donnerstags wird in der Grubestraße 28 wieder gelernt. In Zeiten von Corona werde immer nur ein Schüler unterrichtet. „Die Kinder und Jugendlichen sind so dankbar, dass ihre Fragen und Aufgaben gelöst werden. Sie machen super mit. Eine größere Belohnung kann es für uns alle doch überhaupt nicht geben“, sagt die ehrenamtliche Dozentin Ingrid Scharbach-Pittelkow.

Ins Café Welcome kehrt in kleinen Lern- und Unterrichtseinheiten die Normalität zurück.

Ein Kommentar von Jürgen Drüke

Willkommen: In der Grubestraße 28 in Höxter hat das Café Welcome nach den Corona-Verboten wieder seine Türen für Flüchtlinge geöffnet. Die Integration steht seit der Gründung des Vereins Welcome an erster Stelle. Die Ehrenamtlichen leisten tolle Arbeit – und jetzt ganz besonders. Der Ausfall des Schulunterrichts über Wochen hat besonders die ausländischen Kinder und Jugendlichen getroffen. Deutschkenntnisse sind oft nicht perfekt. Die in der Corona-Zeit auferlegten Hausaufgaben waren kaum zu bewältigen. Wenn deutsche Familien bei der Verarbeitung des Lernstoffs an ihre Grenzen gestoßen sind, die Flüchtlingsfamilien konnten diese Grenzen zuletzt sehr oft nicht mehr überwinden.

Welcome hat kurzfristig 14 ehrenamtliche Kräfte organisiert. Sie bringen die Kinder wieder auf Kurs. Hausaufgabenhilfe und Lerneinheiten werden unbedingt benötigt. Was die ehrenamtlichen Kräfte von Welcome seit der Gründung 2014 für die Flüchtlinge und Höxter leisten ist enorm. Wie uneigennützig sie sich einsetzen, wird in dieser schweren Zeit noch sichtbarer.