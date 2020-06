Baubeginn ist für Frühjahr 2021 geplant

Höxter (WB/rob). Die Höxteraner Fußgängerzone soll bis zur Landesgartenschau barrierefrei umgestaltet werden. Das 3,5-Millionen-Euro-Projekt ist vor einigen Tagen in einer Eigentümerversammlung den Marktstraßenbewohnern vorgestellt worden. Die nicht öffentliche Diskussion wurde als sehr lebhaft beschrieben. Stadtpressesprecher Sebastian Vogt sagte, dass die Verwaltung plane, mit den Baumaßnahmen nach der Winterpause im Frühjahr 2021 zu beginnen. Die Anregungen der Anrainer würden zurzeit in die Planungen mit eingearbeitet. In einem ersten Bauabschnitt soll demnach zunächst in der Marktstraße gebaut werden.

Von Westfalen-Blatt